POL-NE: Verstärkte Polizeikontrollen an der Neusser Stadthalle

Meerbusch (ots) - Am Mittwoch (19.10.) kam es in den frühen Morgenstunden in Meerbusch Lank-Latum auf der Hauptstraße zur Sprengung eines Geldautomaten. Gegen 03:15 Uhr habe es laut ersten Erkenntnissen im Bereich des Geldinstitutes einen lauten Knall durch eine Detonation gegeben und mehrere Anwohner meldeten sich daraufhin bei der Polizei. Laut Zeugenaussagen seien ...

mehr