Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebesgut bei Personenkontrolle aufgefunden - Eigentümer von Fahrrad gesucht

Neuss (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge gab der Polizei am Montag (17.10.) gegen 07:00 Uhr Hinweise auf eine verdächtige Person im Bereich der Bergheimer Straße in Neuss Reuschenberg. Die Polizeibeamten konnten dort einen 31-jährigen Neusser antreffen. Dieser schob zwei Fahrräder und hatte zudem einen Mülleimer unter dem Arm. Zudem trug er weitere verschiedene Gegenstände bei sich. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass einige dieser Gegenstände augenscheinlich aus Diebstählen aus Fahrzeugen stammen. So konnten eine Hose, eine Parkscheibe, ein Elektrokabel und eine Fahrzeugmappe mit Fahrzeugschein einem Diebstahl auf der Straße Schwarzer Weg zugeordnet werden. Eines dieser Fahrräder wurde von dem Eigentümer am Nachmittag als gestohlen gemeldet und konnte somit seinem rechtmäßigen Besitzer wieder zugeordnet werden.

Ob das zweite Fahrrad, ein schwarzes Damenrad der Marke Amigo und die weiteren Gegenstände ebenfalls aus Straftaten stammen ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden nun beim Kriminalkommissariat 14 und 21 in Neuss geführt. Zeugen die in diesem Zusammenhang weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 02131 3000 bei der Polizei zu melden. Ebenso wird der Eigentümer des Fahrrades der Marke Amigo gesucht. Bei diesem handelt es sich um ein schwarzes Damenrad mit einem Gepäckträger am Vorderrad und einem blauen Spanngurt am hinteren Gepäckträger.

Fahrradcodierung werden bei der Polizei durchgeführt. Dieses hilft der Polizei, wie in solch einem Fall, zur schnelleren Ermittlung des Eigentümers. Sollten sie Interesse an einer Codierung haben, wenden sie sich an die nächste Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell