Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin durch falsche Polizeibeamte unter Druck gesetzt - Schmuck übergeben

Dormagen (ots)

Am Dienstag (18.10.), gegen 15 Uhr, kontaktierten Unbekannte eine Seniorin aus Dormagen und behaupteten, ihre Enkel habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und nur durch die Zahlung einer hohen Geldsumme könne die Haftstrafe noch abgewendet werden.

Die lebensältere Dormagener war schließlich so in Sorge um ihren Enkel, dass sie sich zu einer Übergabe von hochwertigem Schmuck an der Straße "An der Langenfuhr" überreden ließ. Gegen 21:30 Uhr erschien ein Mann mittleren Alters, der etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein soll, und nahm die Wertgegenstände in einem beigefarbenen Etui entgegen.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell