POL-ST: Ibbenbüren, Pkw auf Parkplatz beschädigt

Ibbenbüren (ots)

Ein weißer Pkw wurde am Samstag (27.08.2022) gegen 09.45 Uhr an der Groner Allee beschädigt. Das Fahrzeug parkte in Höhe der Ludwigskirche am rechten Fahrbahnrand. Die Unfallverursacherin ist beim Ausparken mit der hinteren rechten Tür ihres Fahrzeuges gegen den geparkten Pkw gefahren. Die Unfallverursacherin verließ zunächst wegen eines Termins den Unfallort und kam zu einem späteren Zeitpunkt zurück. Da war der weiße Pkw jedoch nicht mehr auf dem Parkplatz abgestellt. Deshalb wendete sich die Frau an die Wache in Ibbenbüren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem beschädigten weißen Pkw. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

