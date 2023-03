POL-OS: Bad Laer: Bushaltestelle beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Dienstagmittag kam es in der "Johannisstraße" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einer Radfahrerin. Der 35-jähriger Fahrer des roten Wagens war gegen 12.35 Uhr in Richtung stadtauswärts unterwegs. In Höhe der "Schepelerstraße" beabsichtigte der Mann aus Osnabrück verbotswidrig nach links abzubiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer entgegenkommenden 38-jährigen Radfahrerin, ...

mehr