Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Sachbeschädigung an Fahrrad der Verkehrswacht - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Bramsche (ots)

Am Mittwochmorgen wurde ein beschädigtes Fahrrad an der "Malgartener Straße" unweit zum "Grammelmoorweg" festgestellt. Das orangefarbene Fahrrad wurde am 02.03.23 im Rahmen einer Aktion der Verkehrwacht mit Hinweisschildern mit der Aufschrift "Mit Abstand - 1,5 Meter - überholen" am Straßenrand platziert. Unbekannte Täter zerstörten das Fahrrad sowie die angebrachten Hinweistafeln. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/94530.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell