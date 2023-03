Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht im Saarring

Idar-Oberstein (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es ersten Ermittlungen zufolge in der Zeit vom 09.03.2023 bis 12.03.2023, 12:30 Uhr, in Höhe des Saarring 3 in Idar Oberstein. Vermutlich kam es beim Ausparken an einem dort geparkten schwarzen BMW zu einer Berührung des Fahrzeughecks. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

