Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der Emil-Kirschmann-Brücke

Idar-Oberstein (ots)

Bereits am Montag, dem 06.03.2023, ereignete sich gegen 18:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der zweispurigen Fahrbahn der Emil-Kirschmann-Brücke in Fahrtrichtung Mainzer Straße in Idar-Oberstein. Hierbei scherte ein weißer BMW von der Rechtsabbiegerspur unmittelbar vor einem Teleskopstapler, etwa 5 Meter vor der roten Lichtzeichenanlage auf die Linksabbiegerspur ein. Es kam folglich zu einem Auffahrunfall des Teleskopstaplers auf den BMW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

