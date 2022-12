Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Viele Meldungen über wetterbedingte Störungen im Straßenverkehr

Nordthüringen (ots)

Nicht nur die üblichen, jahreszeitbedingten, Verkehrsunfälle hielten Polizei und Feuerwehr an diesem Wochenende in Atem. Im gesamten Einsatzgebiet der Landespolizeiinspektion Nordhausen sorgten heruntergefallene Äste und umgekippte Bäume für Anrufe bei den Leitstellen. Die, von den kräftezehrenden Sommern, geschwächten Bäume hatten den ersten Schneelasten auf ihren Ästen wenig entgegenzusetzen. Immer wieder meldeten darum Autofahrer Hindernisse auf den Straßen. Glücklicherweise kam es in diesem Zusammenhang nicht zu Unfällen oder gar Verletzten. Die Polizei rät darum, zu dieser Jahreszeit besonders umsichtig unterwegs zu sein. Tempo drosseln und mit Weitblick fahren. Einen guten Start in die neue Woche wünscht die Landespolizeiinspektion Nordhausen.

