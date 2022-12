LPI-NDH: Angriff auf Geldautomaten - Zeugenaufruf

Eichsfeldkreis (ots) - Am 03.12.2022 gegen 11:25 Uhr versuchte die Fahrerin einens PKW Renault an einem, in der Bahnhofstraße in Dingelstädt geparkrten Postfahrzeug vorbei zu fahren. Dabei kam es zu einer Berührung der beiden Fahreuge. Der entstandene Schaden wird mit ca. 700,-EUR angegeben. Personen wurden nicht verletzt. Am Samstag dem 03.12.2022 gegen 09:20 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Audi die Hahnstraße in Leinefelde in Richtung Gaußstraße. Als der ...

