Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Bahnhof Emmerich

Kleve - Emmerich (ots)

Am 27.Juni 2022 überprüfte die Bundespolizei am Bahnhof Emmerich einen 23-jährigen Türken. Beim Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbänken wurden zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Duisburg bekannt. Bei dem ersten Haftbefehl handelt es sich um eine Verurteilung vom Amtsgericht Oberhausen aus dem Jahr 2019 wegen Erpressung in drei Fällen. Hier wurde er zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Auch der zweite Haftbefehl beruht auf einem Urteil des Amtsgerichtes Oberhausen, durch welches er im Jahr 2020 wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl zu einem weiteren Jahr und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Die Bundespolizei verhaftete den Gesuchten und brachte ihn in die Justizvollzugsanstalt.

