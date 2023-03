POL-PDTR: Zeugensuche nach Hundebiss

Birkenfeld (ots) - In den Nachmittags- und Abendstunden vom Freitag, dem 10.03.2023, ereigneten sich aufgrund der starken Windgeschwindigkeiten mehrere Ereignisse, welche polizeiliches Handeln erforderten. So brachen an mehreren unterschiedlichen Stellen Äste von Bäumen ab und stürzten auf die Fahrbahnen, wo sie eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellten. Teilweise konnten diese Gefahren mit eigenen Mittel seitens der Polizei behoben werden. Ein größerer Windwurf ...

