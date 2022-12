Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter versucht in Restaurant in Werner-Hilpert-Straße einzubrechen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Ein bislang unbekannter Täter hat am 2. Weihnachtsfeiertag versucht, in ein Restaurant in der Werner-Hilpert-Straße einzubrechen. Offenbar ohne den Laden jedoch betreten zu haben, flüchtete der Einbrecher anschließend. Anhand von Bildern einer Überwachungskamera kann der Täter vage beschrieben werden. Es handelte sich um einen Mann mit hagerer Figur, kurzen dunklen Haaren und unsicherem Gang. Er war mit Turnschuhen und einer dunklen Jacke mit Kapuze bekleidet und führte einen Rucksack mit. Die Kasseler Kripo bittet nun um Hinweise auf den unbekannten Täter.

Ereignet hatte sich der Einbruch am gestrigen Montag, gegen 17:20 Uhr. Wie die Anzeigenaufnahme und die ersten Ermittlungen durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kasseler Kripo ergaben, war der Täter aus Richtung des Hauptbahnhofes gekommen und hatte die Hauseingangstür zum Wohn- und Geschäftshaus an der Werner-Hilpert-Straße, Ecke Schomburgstraße mit einem Werkzeug aufgebrochen. Im Treppenhaus machte sich der Unbekannte dann gewaltsam an einer Tür zum Restaurant zu schaffen, ohne die Räumlichkeiten anschließend jedoch zu betreten. Aus noch unbekannten Gründen war er geflüchtet, offenbar ohne Beute gemacht zu haben.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell