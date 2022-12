Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 2. Folgemeldung zum Unfall auf B 7 bei Kaufungen: 22-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 16.12.2022, um 11:04 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5396268 veröffentlichte Pressemitteilung):

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Ende der vergangenen Woche erreichte die Polizei die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der 22-Jährige, der am 16. Dezember bei dem Unfall auf der B 7 bei Kaufungen lebensgefährlich verletzt wurde, infolge seiner schweren Verletzungen verstorben ist. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an und werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zudem ist in die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang ein Gutachter miteingebunden.

Zu dem Unfall auf der B 7 war es am Freitag, 16.Dezember 2022, gegen 6:30 Uhr gekommen. Ein 49-jähriger Mann war zu dieser Zeit mit einem VW Transporter in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand war er dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Offenbar als der 49-Jährige gegensteuerte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Kollision zwischen dem Transporter und dem entgegenkommenden VW Polo, den der 22-Jährige steuerte. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten jungen Mann umgehend in ein Kasseler Krankenhaus, wo er nun leider gestorben ist.

