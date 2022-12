POL-KS: Folgemeldung - Vermisster 82-jähriger aus Fuldabrück (Landkreis Kassel) lebend aufgefunden

Kassel (ots) - In der am 24.12.2022 um 11:20 Uhr veröffentlichten Pressemitteilung wurde fälschlicherweise gemeldet, dass der in den Unfall verwickelte PKW aus Carlsdorf in Richtung Hombressen fuhr und der Bus in der Gegenrichtung. Richtig muss es lauten, dass der PKW die K 54 aus Hombressen kommend in Richtung ...

