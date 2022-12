Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht in Todesermittlungsverfahren nach Zeugin in Baunatal

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Am gestrigen Donnerstag wurde eine 75 Jahre alte Frau gegen Mittag leblos in ihrer Wohnung in einem Altenzentrum in der Altenritter Straße 29 in Baunatal gefunden. Alarmierte Rettungskräfte hatten letztlich nur noch den Tod der Frau feststellen können. Hinweise auf die genaue Todeursache lagen nicht vor. Wie üblich in solchen Fällen, bei denen die Ursache des Todes zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden kann, wurde auch die Polizei verständigt. Beamte des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo führen nun ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren, um im weiteren Verlauf die genauen Umstände des Todes zu klären. In diesem Zusammenhang suchen die Kriminalbeamten nun eine mutmaßliche Zeugin, die vermutlich bei der Aufklärung der Todesumstände weiterhelfen kann. Wie bei den ersten Ermittlungen bekannt wurde, war die unbekannte Frau im Besitz der Fahrzeugschlüssel der später Verstorbenen und hatte diese an der Hauseingangstür der Nummer 29 an eine Mitarbeiterin des Altenzentrums übergeben. Der graue VW Polo der 75-Jährigen stand zu dieser Zeit auf dem Parkplatz zwischen den Gebäuden des Altenzentrums.

Die Ermittler des K 11 bitten diese mutmaßliche Zeugin, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden. Es soll sich um eine schlanke Frau, Mitte 20, etwa 1,60 m groß, mit südosteuropäischem Aussehen gehandelt haben, die Deutsch ohne Akzent sprach, ein graues Kopftuch, einen schwarzen Mantel und eine schwarze FFP2 Maske trug.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell