Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vandalismus mit Axt

Bad Salzungen (ots)

Am 11.11.2022 wurde gegen 21:30 Uhr die Glasscheibe eines Schaukastens eingeschlagen, welcher zum Bad Salzunger Stadion in der Erzberger Allee gehört. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie mehrere Personen gegen die Scheibe schlugen, wobei durch eine Person sogar eine Axt benutzt wurde. Unmittelbar im Anschluss flüchtete die Personengruppe jedoch unerkannt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter 03695/5510 mit der Polizeiinspektion Bad Salzungen in Verbindung zu setzen.

