LPI-SHL: Berauscht und angetrunken

Jüchsen (ots) - Am 11.11.2022 in der Zeit von 14.30 Uhr bis 14.40 Uhr wurde ein an einem Einkaufsmarkt in Jüchsen Meiningen abgeparkter Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher verließ pflichtwiedrig die Unfallstelle. Zeugen, welche Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion ...

