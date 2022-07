Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Diebstahl eines VW Crafter, Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In dem Tatzeitraum von Samstag, 16.07.2022, 22:00 Uhr bis Sonntag, 17.07.2022, 08:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter von einem Hotelparkplatz am Vluyner Südring in Neukirchen-Vluyn einen Transporter, VW Crafter. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein Sonderfahrzeug mit einem Aufbau für Brunnenuntersuchungen. An dem Crafter befanden sich amtliche Kennzeichen mit Berliner Städtekennung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers unter der Rufnummer 0281/1071222 entgegen.

