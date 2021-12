Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Autofahrer/in flüchtet nach Unfall - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag fuhr eine 62-jährige Fahrradfahrerin, um 17.30 Uhr, auf dem ostwärtigen Geh-/Radweg der Schützenstraße in Richtung Sandstraße. Auf ihrem Weg querte sie die Bottroper Straße an der Ampel. Zur gleichen Zeit bog ein bislang unbekannter Autofahrer von der Schützenstraße, nach rechts, auf die Bottroper Straße ab. Es kam zum Unfall. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Der Unbekannte hielt nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Das Auto hatte eine dunkle Farbe. Nähere Angaben zum Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Das zuständige Verkehrskommissariat nimmt Zeugenhinweise - zum Unfall und/oder zum Fahrer/zur Fahrerin - unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

