Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei fahndet nach E-Bike-Fahrer - 1. Folgemeldung - Mutmaßlicher Täter ohne Führerschein und Zulassung erwischt

Essen (ots)

45277 E.-Überruhr-Hinsel / 45149 E.-Fulerum:

Am 20. August machte ein 61-jähriger Radfahrer einen E-Bike-Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam, da dieser mehrfach rote Ampeln missachtet haben soll. Daraufhin schlug der mutmaßliche Rotlichtsünder dem 61-Jährigen ins Gesicht und flüchtete. Die Polizei fahndete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5006338

Aufgrund zahlreicher Hinweise, die bei der Polizei eingegangen sind, konnte der mutmaßliche Täter am Freitagmorgen (10. September, 7:20 Uhr) an der Abfahrt der Trasse am Postreitweg angehalten werden. Der 30-jährige E-Bike-Fahrer fiel auf, da er mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Er konnte weder einen Führerschein noch eine Zulassung vorweisen. Das E-Bike wurde sichergestellt.

Wir bedanken uns für die zahlreichen Hinweise, die zu einem schnellen Ermittlungserfolg führten. /SoKo

