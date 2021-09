Polizei Essen

POL-E: Mülheim: 73-Jährige stürzt nach Notbremsung im Linienbus - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45479 Mülheim: An der Straße Kassenberg kam es gestern Vormittag (9. September, 11:44 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 73-jährige Bochumerin schwer verletzt wurde. Der Fahrer eines Linienbusses (41) hatte eine Notbremsung einleiten müssen, dabei war die Seniorin gestürzt.

Der Linienbus befuhr den Kassenberg in Fahrtrichtung Mülheim-Saarn. Kurz vor der Haltestelle Kassenberg wollte der Busfahrer ein Bergungsfahrzeug umfahren und wich dafür in den Gegenverkehr aus. Um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Kia Picanto zu verhindern, führte der Busfahrer eine Notbremsung durch. Es kam nicht zu einem Zusammenstoß, dennoch stürzte bei der Bremsung eine 73-jährige Insassin des Busses zu Boden. Sie wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der 24-jährige Fahrer des Picanto konnte ausweichen und blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat 3 in Mülheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell