POL-PDTR: Verkehrskontrollen in Idar-Oberstein.

Wasserliesch/ Fellerich (ots) - Am Sonntag, 12.03.2023 wurde um 15.40 Uhr, ein 3-jähriges Kind von einem freilaufenden dreifarbigen Hund angegriffen und durch einen Biss am Ohr verletzt. Zudem erlitt es Kratzwunden im Gesicht. Das Kind war mit seinen Eltern auf dem Moselsteig unterwegs und musste stationär in einem Trierer Krankenhaus behandelt werden. Zwischenzeitlich wurde es aus dem Krankenhaus entlassen. Der Vater ...

