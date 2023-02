Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 64-Jähriger PKW-Fahrer verstirbt nach Verkehrsunfall #polsiwi

Kreuztal-Buschhütten (ots)

Am heutigen Freitagabend (10.02.2023) ist es gegen 20:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Siegener Straße gekommen. Ein 64-jähriger PKW-Fahrer erlitt tödliche Verletzungen.

Der 64-Jährige befuhr mit seinem Ford Fusion die Siegener Straße Richtung Kreuztal. In Höhe der Langenauer Brücke kam der Wagen am Ende einer langen Geraden im Übergang in eine Linkskurve nach links von seiner Fahrspur ab und prallte frontal in einen entgegenkommenden Linienbus. Dieser war nach ersten Erkenntnissen mit 3 Fahrgästen (15, 19 und 30 Jahre alt) besetzt.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 64-Jährige tödliche Verletzungen, sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der 49-jährige Busfahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Die weiteren Businsassen bleiben unverletzt.

Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Siegener Straße komplett gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Sachbearbeitung übernommen. Der PKW des 64-Jährigen sowie der Leichnam wurden sichergestellt. Warum der Ford-Fahrer auf die Gegenfahrbahn geriet, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell