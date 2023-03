POL-OS: Glandorf: Landschaftsgestalter geriet ins Visier von Dieben - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Donnerstagmorgen befuhr eine 39-Jährige mit ihrem Mercedes die Holdorfer Straße (B214) in Richtung Gehrde. In dem PKW saßen zudem ihre beiden Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau aus Gehrde zunächst nach rechts von der Fahnbahn ab. Als die 39-Jährige daraufhin entgegenlenkte, geriet sie mit dem ...

mehr