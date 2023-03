Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: PKW fährt Fußgängerin an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstagmittag ging eine 25-Jährige gegen 12:15 Uhr auf dem Grünstreifen der Straße "Am Kämpen" in Richtung "Holster Straße" entlang. Kurz vor der Brücke fuhr ein roter VW mit Osnabrücker Zulassung in gleicher Richtung an der jungen Frau aus Georgsmarienhütte vorbei und touchierte diese dabei. Die 25-Jährige stürzte infolgedessen und verletzte sich leicht. Die Fahrerin des roten VW wurde daraufhin kurz langsamer und flüchtete jedoch anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall, dem PKW oder der Fahrzeugführerin geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05401/83160.

