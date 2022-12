POL-SO: Lippstadt - Kontrolle über Pkw verloren und schwer verletzt

Soest (ots) - In der Zeit von Freitag, 16.12.2022 - 19.00 Uhr bis Samstag, 17.12.2022 - 10.00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in die Büroräume mehrerer Firmen in der Rathausstraße ein. Dazu wurden die Zugangstüren zu den Büros aufgehebelt. Ob die Täter, auf der Suche nach Wertgegenständen, fündig wurden, steht zur Zeit nicht fest. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Soest unter der ...

mehr