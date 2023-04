Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfallopfer war auf geklautem E-Scooter unterwegs

Kempen (ots)

Was es heißt, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, hat ein 12-Jähriger aus Krefeld am Mittwochnachmittag in Kempen schmerzlich erfahren.

Der Junge war um kurz nach 15 Uhr auf einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Kerkener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung mit der Straelener Straße und der Terwelpstraße wollte er geradeaus weiter auf der Kerkener Straße fahren.

Eine 82-jährige Kempenerin war mit ihrem Auto in der gleichen Richtung unterwegs und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Straelener Straße abbiegen. Sie hatte den jungen E-Scooter-Fahrer nicht wahrgenommen.

Der Junge wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Später stellte sich heraus, dass der E-Scooter zwischen 13.30 und 15 Uhr am Gymnasium Thomaeum geklaut worden war. Warum kurz darauf der 12-Jährige darauf unterwegs war und ob er mit dem Diebstahl etwas zu tun haben könnte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. /hei (351)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell