Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Zwei brennende Mülltonnen

Willich (ots)

Am Mittwochabend gegen 19 Uhr haben an der Straße Kruse Boom in Willich zwei Mülltonnen gebrannt.

Eine Anwohnerin war gegen 19 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden. Als sie aus dem Fenster schaute, bemerkte sie, dass zwei Mülltonnen in Brand standen. Gemeinsam mit einem Nachbarn begann sie mit den Löscharbeiten, auch die Feuerwehr wurde hinzugezogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat am Nachmittag oder am frühen Abend am Mittwoch an der Straße Kruse Boom oder auch in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (352)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell