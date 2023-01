Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0004 --Unbekannte sprengen Auto--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südost, Bürgermeister-Reuter-Straße Zeit: 02.01.23, 22.25 Uhr

Unbekannte sprengten in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Auto in der Vahr. Durch die Explosion wurden Fahrzeugteile bis zu 30 Meter weit geschleudert. Die Polizei warnt und sucht Zeugen.

Gegen 22.25 Uhr hörten Anwohner der Bürgermeister-Reuter-Straße einen so lauten Knall, dass sogar die Fensterscheiben vibrierten. Unbekannte ließen an einem am Straßenrand geparkten Audi einen Sprengsatz explodieren. Durch die Wucht der Detonation flogen diverse Fahrzeugteile durch die Gegend. Der Kotflügel des Autos wurde in 30 Meter Entfernung gefunden. An dem 14 Jahre alten Wagen entstand Totalschaden. Die Polizei Bremen ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Neben der strafrechtlichen Verfolgung warnt die Polizei: Wer illegale Böller verwendet oder sie selber herstellt, bringt sich und andere in große Gefahr. Durch den großen Radius des Schadensfeldes hing es in diesem Fall von einem Zufall ab, dass niemand verletzt wurde.

