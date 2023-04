Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Bedrohung und gemeinschaftliche Körperverletzung

Viersen (ots)

Ein 15-Jähriger ist am Mittwochvormittag zunächst in seiner Schule in Viersen von einem ebenfalls 15-Jährigen mit dem Tode bedroht worden. Der Drohende kündigte außerdem an, seine Freunde würden sich der Sache schon annehmen. Tatsächlich tauchten am Nachmittag gleich bis zu 20 Jugendliche vor der Wohnung, in der der Bedrohte lebt, auf. Einige von ihnen waren vermummt, einige hatten gefährliche Gegenstände bei sich. Im Zuge einer sofortigen Fahndung konnten viele Jugendliche in der Nähe angetroffen werden. Bei fünf von ihnen erhärtete sich der Verdacht, dass sie beteiligt waren. Diese fünf Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren wurden nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Auch der 15-Jährige, der mit seinen Drohungen am Vormittag alles ins Rollen gebracht hatte, konnte zweifelsfrei identifiziert werden. Einsatzkräfte suchten ihn und seine Eltern am späten Abend für eine Gefährdeansprache auf. Für den 15-Jährigen, der bedroht worden war, wurden Opferschutzmaßnahmen veranlasst. Die Ermittlungen dauern an. /hei (355)

