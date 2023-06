Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Diebstahl von zwei Autos in Eggesin

Eggesin (ots)

Heute Mittag (16. Juni 2023) wurde die Ueckermünder Polizei über den Diebstahl von zwei Fahrzeugen informiert. In der Zeit vom 15. Juni 2023, gegen 21:00 Uhr, bis zum heutigen 16. Juni 2023, 11:00 Uhr, wurde ein grauer Mazda 3 mit Pasewalker Kennzeichen gestohlen. Das Auto wurde zuvor in der Max-Matern-Straße in Eggesin abgestellt. Durch den Diebstahl dieses Fahrzeugs entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Kurz nach dieser Diebstahlsmeldung ging eine weitere Anzeige im Polizeirevier Ueckermünde ein. Ein roter Mazda 6 mit VG-Kennzeichen wurde als gestohlen gemeldet. Die Tatzeit kann von 07:00 Uhr bis 11:45 Uhr am heutigen Freitag (16.06.2023) eingegrenzt werden. Das Auto wurde zuvor in der Ziegelstraße in Eggesin abgestellt. Durch den Diebstahl dieses Fahrzeugs entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Die gestohlenen Fahrzeuge wurden durch die Polizei zur Fahndung ausgeschrieben.

Gegen 13:00 Uhr konnte der zuvor in der Ziegelstraße entwendete Mazda 6 im Bereich der Hans-Fischer-Straße aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Diebstählen und hier insbesondere die Spurensicherung und Untersuchungen am aufgefundenen Fahrzeug aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82-224 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

