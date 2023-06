Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Schwerer Verkehrsunfall in Wolgast fordert mehrere Verletzte

Wolgast (ots)

Heute Mittag (15. Juni 2023, gegen 12:00 Uhr) kam es im Tannenkampweg in Wolgast zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht, eine schwer und eine lebensbedrohlich verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 69-jährige deutsche Fahrer eines Opel Corsa den Tannenkampweg aus Richtung Greifswalder Straße in Richtung Tierpark. Vor ihm fuhr ein sogenannter Krankenfahrstuhl (elektrischer Rollstuhl). Beim Versuch diesen zu überholen, touchierte der Opel-Fahrer den Rollstuhl, so dass der 85-jährige Krankenfahrstuhlfahrer zu Fall kam und auf den rechts befindlichen Gehweg umkippte. Im weiteren Verlauf verlor der 69-Jährige Opel-Fahrer aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf den dortigen Fußweg und erfasste eine hier befindliche Fußgängerin, bevor das Fahrzeug an einem Baum zum Stehen kam. Die 59-jährige Fußgängerin wurde lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Greifswald geflogen. Der 85-jährige Fahrer des Krankenfahrstuhls erlitt auf Grund des Sturzes schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus Wolgast gebracht. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort ärztlich behandelt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Unfallursache dauern an. Zur Klärung der genauen Unfallumstände kam ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste der Tannenkampweg zeitweise voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell