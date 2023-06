POL-WES: Kamp-Lintfort - Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Rheinberg (ots) - Am Mittwochmorgen zwischen 05.30 und 06.00 Uhr entwendeten Unbekannte auf der Saalhoffer Straße in Millingen ein Motorrad. Bei dem Fahrzeugt handelt es sich um eine schwarze Kawasaki Z 750 mit dem Kennzeichen MO-J 750. Das Motorrad war etwa in Höhe der Hausnummer 199 auf der Straße abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02842-934-0 bei der Polizeiwache in Kamp-Lintfort zu ...

