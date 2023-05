Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Unbekannter spricht 17-Jährige an

Gießen (ots)

Buseck:

Nachdem ein unbekannter Mann im Hopfenacker in Alten-Buseck eine 17-Jährige angesprochen hatte, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich bereits Anfang April. Die Jugendliche war am einem Sonntag (02.04.23) mit ihrem Hund dort spazieren, als sie an der Ecke Hopfenacker/Riegelweg auf den unbekannten Mann traf. Er versuchte in einer dem Mädchen unbekannten Sprache ein Gespräch zu eröffnen und fasste dabei auch den Hund an. Da das Tier dies offenbar ablehnte, lief das Mädchen weiter.

Der Unbekannte folgte ihr offenbar. Dabei nutzte er auch die parallel verlaufende Straße "Alter Busecker Weg. Als der Mann dann einen Weg in Richtung Feld ging - in dem sich die Jugendliche letztendlich aufhielt, lief die 17-Jährige dann weg und ließ sich von ihrer Mutter abholen. In Höhe eines Spielplatzes hatte sie den Unbekannten aus dem Auto heraus erneut gesehen. Der Unbekannte ist etwa 40 Jahre alt, hat einen Vollbart und schwarze kurze Haare, welche an der Seite abrasiert waren. Er trug ein blaues langärmliges Oberteil, eine dunkle bzw. hellblaue Jogginghose mit hellen Streifen, eine um die Hüfte gebunden dunkle Jacke und Turnschuhe. Wem ist der Mann im und um den Bereich des "Hopfenackers" sowie "Alter Busecker Weg" ebenfalls aufgefallen? Hinweis erbittet die Kriminalpolizei gießen unter 0641/7006-6555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell