Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Dieb an Kellerfenster + Fahrzeugteile ausgebaut + Lack beschädigt

Gießen (ots)

Pohlheim- Garbenteich: Dieb an Kellerfenster

Wahrscheinlich im Zuge eines versuchten Einbruchs machten sich Unbekannte am Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses im Admonter Ring zu schaffen. In der Folge entstanden Schäden an einem Fenstergitter sowie an den innenliegenden Fliesen in Höhe von insgesamt etwa 200 Euro. Ob die Unbekannten in das Haus einstiegen, ist noch nicht bekannt. Fehlende Gegenstände stellten die Bewohner bislang nicht fest. Der versuchte Einbruch fand zwischen Samstag, 29. April, 16.45 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, statt. Hinweise hierzu nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555, entgegen.

Langgöns: Fahrzeugteile ausgebaut

Im Fasanenweg bauten Diebe zwischen 17 Uhr am Montag, 1. Mai, und 6.50 Uhr am Dienstag den Bildschirm, das Navigationssystem und das Tachometer eines geparkten schwarzen BMW aus. Dafür gelangten sie offenbar auf technische Weise in das Fahrzeug, Schäden entstanden dabei nicht. Im gleichen Zeitraum schlugen vermutlich die gleichen Diebe auch bei einem weißen BMW im Asterweg zu und bauten das fest verbaute Navigationssystem aus. Hierbei entstanden erhebliche Schäden am BMW. Das Diebesgut hat jeweils einen Wert im oberen vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Großen-Buseck: Lack beschädigt

Mit einer Flüssigkeit beschädigten Unbekannte den Lack eines in der Wilhelmstraße geparkten grauen Audi Q4. Der mehrere hundert Euro hohe Schaden entstand am Montag, 1. Mai, zwischen 0.30 Uhr und 17 Uhr. Bislang ist nicht bekannt, um welche Flüssigkeit es sich handelte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell