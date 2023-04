POL-GI: Durchsuchungsaktion führt zur Sicherstellung von Drogen, Waffen und Bargeld+Couragierte Zeugen halten Räuber fest+Auseinandersetzung am Kreutzplatz+Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Landkreis Gießen: Größere Durchsuchungsaktion führt zur Sicherstellung von Drogen, Waffen und Bargeld

Eine größere Durchsuchungsaktion von mehreren Wohnungen führte in der vergangenen Woche zur Sicherstellung von Drogen, Waffen und Bargeld.

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln und Verstöße gegen das Waffengesetz hatte das Amtsgericht Gießen einen Beschluss zu Durchsuchungen der Wohnräume von sieben im Landkreis Gießen lebenden Tatverdächtigen erlassen. Die Ermittler der Kriminalpolizei Gießen und Spezialkräfte rückten aus und wurden bei letztendlich insgesamt acht Tatverdächtigen fündig. In den Wohnungen fanden sie mehrere hundert Gramm an Marihuana, Haschisch sowie Kokain, kleinere Mengen an Amphetaminen, mehrere Ecstasy-Tabletten, Cannabissamen, drei Luftgewehre, zwei Schreckschusspistolen, zwei Teleskopschlagstöcke, einen Wurfstern, zwei Schlagringe, eine Machete, mehrere Messer, Bargeld in fünfstelliger Höhe und mehrere Mobiltelefone. Dieses stellten die Ordnungshüter sicher. Während der Aktion räumte ein anwesender Mann ein, ebenfalls in seiner Wohnung Betäubungsmittel zu haben. Auch hier erfolgte eine Durchsuchung seiner Wohnung und zieht ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz nach sich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen entließen die Ermittler die acht Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder. Die Ermittlung dauern derzeit noch an.

Gießen: Zeuge hält Räuber fest

Couragierte Zeugen hielten am Donnerstagmittag einen tatverdächtigen Räuber bis zum Eintreffen der Polizei fest. Beamte nahmen den 25-jährigen Tatverdächtigen fest und führten ihn einer Haftrichterin vor. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gegen 13.35 Uhr versuchte der deutsche Tatverdächtige am Kugelbrunnen des Kreutzplatzes die Umhängetasche eines 82-Jährigen zu entreißen. Als dies misslang, schubste der Räuber den Mann gegen eine Hauswand. Der Senior fiel zu Boden und der Tatverdächtige trat und schlug nach ihm. Dabei erlitt der Rentner mehrere Verletzungen am Körper. Ein unbekannter Passant mischte sich ein und brachte offenbar mit zwei weiteren Passanten den 25-Jährigen zu Boden. Dabei verletzten sich mindestens zwei Passanten leicht. Das Opfer kam mit Verletzungen in eine Klinik. Die Ordnungshüter nahmen den wohnsitzlosen Mann mit zur Wache und führten ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen einer Haftrichterin vor. Nachdem diese einen Haftbefehl erließ, kam der Tatverdächtige in eine hessische Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei sucht nach dem unbekannten Passanten, welcher sich in das Vorgehen des Tatverdächtigen einmischte. Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Buseck: Versicherungskennzeichen weg

Das Versicherungskennzeichen eines Rollers ließ ein Dieb in der Straße "Grüner Weg" in Großen-Buseck mitgehen. Zwischen 13.00 Uhr am Montag (24.04.2023) und 18.00 Uhr am Dienstag (25.04.2023) montierte er das Nummernschild (281 KKF) ab. Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Kennzeichens nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Pakete aus Transit entwendet

Aus einem weißen Ford Transit entwendeten Unbekannte in der Robert-Bosch-Straße insgesamt sechs Pakete. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Diebe zwischen 19.00 Uhr am Montag (24.04.2023) und 08.00 Uhr am Dienstag (25.04.2023) zu. Die Ermittlungen zum Inhalt der Pakete dauern noch an. Wem ist dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

Am Mittwoch (26.April) zwischen 9.00 Uhr und 12.30 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Grünberger Straße und touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten grauen VW Multivan. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 350 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Wettenberg: Verkehrszeichen beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Mittwoch (12.April) 0.00 Uhr und Donnerstag (13.April) 7.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter auf der Landesstraße 3047 im Kreisverkehr bei Krofdorf ein Verkehrszeichen und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 900 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Hungen: Auf Parkplatz Ford touchiert

1.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Ford nach einer Unfallflucht von Donnerstag (27.April) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Auf dem Landwehr". Als der Besitzer zu seinem schwarzen Focus zurückkam, war dieser auf der hinteren, rechten Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem Unbekannten könnte es sich um einen Mann mit einem roten 125er Roller handeln. Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben zu der Identität des Mannes geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Unfall beim Abbiegen

Ein 55-jähriger Mann in einem Daimler und eine 20-Jährige in einem Toyota befuhren hintereinander die rechte Spur der Nordanlage. Kurz vor der Einmündung zur Dammstraße wechselte der Daimler-Fahrer auf die mittlere Spur und beabsichtigte offenbar in die Dammstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Rabenau: Audi beschädigt

Nur 45 Minuten parkte ein Audi am Donnerstag (27.April) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "An der Mühle" in Londorf. Als die Besitzerin zu ihrem roten A1 Sportback zurückkam, war dieser auf der rechten Seite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

B3/Lollar: Leitplanke beschädigt

Zwischen Donnerstag (30.März) 0.00 Uhr und Dienstag (04.April) 13.45 Uhr beschädigte ein Unbekannte auf der Bundesstraße 3 bei Lollar auf einer Länge von 12 Metern die Leitplanke und entfernte sich von der Unfallstelle. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.800 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

