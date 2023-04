Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Dieb schlägt und tritt+Diebstähle+Senior geschlagen und getreten+Sicherstellung nach Fahrradkontrollen+Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Dieb schlägt und tritt mehrfach zu

Die Polizei sucht nach einem Diebstahl in einer Umkleidekabine einer Sporthalle im Spitzwegring nach Zeugen. Ein Unbekannter betrat am Dienstag gegen 18.30 Uhr die Mädchenumkleidekabine und durchsuchte mehrere Taschen und Rucksäcke. Als eine Übungsleiterin ihn entdeckte, holte sie eine weitere Trainerin und Mädchen hinzu. Bei dem Versuch den Tatverdächtigen festzuhalten, kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Dabei fiel die Übungsleiterin zu Boden. Diese, die Trainerin und drei Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Der Dieb flüchtete anschließend, nach ersten Erkenntnissen mit den Kopfhörern der 15-Jährigen. Der Jugendliche soll zwischen 13 bis 15 Jahre und schlank sein. Er hat schwarze kurze Haare. Er trug eine schwarze Jacke, eine Bluejeans und schwarze Schuhe. Nach Angaben der Trainingsgruppe befand sich der Tatverdächtige vor Trainingsbeginn mit weiteren Jugendlichen vor der Turnhalle. Wer kann Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben? Wem ist die Gruppe Jugendlicher vor der Sporthalle ebenfalls aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Autozeichen entwendet

Unbekannte ließen aus einem Parkhaus (THM) in der Ringallee ein Fiat-Zeichen mitgehen. Zwischen 15.00 Uhr am Mittwoch (15.04.23) und 22.15 Uhr am Montag (24.04.23) montierten sie das Emblen des Fiat Abarth ab und beschädigten dabei den Lack des PKW. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: E-Bike weg

Auf ein Fahrrad des Herstellers Bulls hatte es ein Dieb in der Bahnhofsstraße abgesehen. Zwischen 18.00 Uhr am Sonntag und 21.00 Uhr am Dienstag verschaffte sich der Unbekannte Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses. Dort stahl er das etwa 3.000 Euro teure E-Bike und machte sich damit aus dem Staub. Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Rades nimmt die Polizeistation Gießen-süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Nachdem ein 73-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 16.30 Uhr von einem Unbekannten geschlagen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen lief der Unbekannte auf der Fahrbahn im Herderweg. Trotz Hupens eines Autofahrers ging der Mann nicht von der Straße. Während der 73-jährige Fahrer ausstieg und ihn ansprach, schlug der Unbekannte auf die Motorhaube des PKW. Zudem schlug und trat er auch nach dem 73-Jährigen. Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt sein und zirka 1,80 Meter groß. Er hat eine Glatze und trug einen grauen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose und braune Schuhe. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755

Gießen: Kontrollen führen zur Sicherstellung von drei Rädern

Zivile und uniformierte Polizisten der AG "Reifen" und der Bereitschaftspolizei Lich führten Dienstagnachmittag zwischen 10.00 und 18.00 Uhr Kontrollen, um gestohlene Fahrräder aufzufinden und Verdächtige im Zusammenhang mit Fahrraddiebstählen festzustellen. Sie überprüften insgesamt 58 Fahrräder und neun Personen.

Am Marktplatz fanden die Ordnungshüter ein herrenloses Damenrad und brachten es zum Fundbüro.

Vor einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße entdeckten die Ermittler ein Mountainbike, welches im Mai des vergangenen Jahres in Gießen entwendet worden war. Die Polizei informierte die rechtmäßige Eigentümerin, die in den nächsten Tagen ihr Rad bei der Polizeiwache abholen wird.

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Gießener Stadtgebiet konnten die Ordnungshüter ein Rad sicherstellen, welches einen Tag zuvor im Eichendorffring entwendet worden war. Der zunächst unbekannte Dieb hatte das Rad auf einer Internet-Plattform zum Verkauf angeboten. Als der Eigentümer auf das Verkaufsangebot aufmerksam wurde, informierte er die Polizei. Die Ermittlungen führten dann zu einem Bewohner des Mehrfamilienhauses. Die Beamten fanden dann vor dem Keller des 20-Jährigen das entwendete und zum Verkauf angebotene Rad. Der Besitzer freute sich natürlich, als er sein Eigentum zurückerhielt.

Nach einem Fahrraddiebstahl in der Straße "Neuen Bäue" zwischen Sonntag und Montag führten die Ermittlungen dank eines Zeugenhinweises zu einem bekannten 35-jährigen Fahrraddieb. Bei der Überprüfung der Wohnanschrift stellten die Polizisten das gestohlene Bike sicher und händigten es dem rechtmäßigen Eigentümer wieder aus.

Gießen: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und etwa 20.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles in der Canonstraße. Ein 43-jähriger Tesla-Fahrer verlor am Dienstag aus bislang unbekannten Gründen gegen 15.45 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Sattelauflieger. Der Tesla-Fahrer und sein 33-jähriger Insasse, beide aus dem Lahn-Dill-Kreis, kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Gießen: Verkehrszeichen beschädigt

Zwischen Dienstag (11.April) 6.00 Uhr und Dienstag (18.April) 10.30 Uhr befuhr ein Unbekannter die Landstraße 3131 von Petersweiher in Richtung Gießen. Dabei kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren Renault touchiert

Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter am Dienstag (25.April) gegen 11.30 Uhr in der Gnauthstraße einen geparkten weißen Renault Kangoo. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Buseck: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein bislang Unbekannter befuhr zwischen Donnerstag (6.April) 12.00 Uhr und Freitag (14.April) 11.00 Uhr die Landstraße 3089 von Buseck-Beuern in Richtung Allertshausen. In einer Linkskurve kam der Unbekannte offenbar von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leit- sowie einen Schilderpfosten. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 450 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Beim Wenden Leichtkraftrad übersehen

Dienstagmorgen (25.April) gegen 7.55 Uhr wendete ein zunächst Unbekannter an der Haltestelle einer Schule im Alten Steinbacher Weg, um in Richtung Lutherberg weiterzufahren. Offenbar übersah der Unbekannte dabei einen 20-jährigen Krad-Fahrer und touchierte diesen. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einem 60-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Lollar: Zusammenstoß mit Krankenfahrstuhl

Montagnachmittag (24.April) gegen 15.15 Uhr befuhren ein 76-Jähriger aus Lollar mit einem Krankenfahrstuhl und eine 39-jährige Frau in einem VW hintereinander die Marburger Straße in Richtung Lumdastraße. In Höhe eines Zebrastreifens beabsichtigte der Lollarer nach links die Fahrbahnseite zu wechseln. Offenbar übersah die VW-Fahrerin dies und fuhr ungebremst auf den Krankenfahrstuhl auf. Der 76-Jährige verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Heuchelheim: Unfall bei Wendemanöver

Ein zunächst Unbekannter wendete am Dienstagabend (25.April) gegen 20.15 Uhr in der Schwimmbadstraße (Höhe 8) und stieß dabei gegen einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Skoda Octavia. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.300 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Buseck: Zaun touchiert

Trotz Schaden von 2.500 Euro fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Straße "Zur Fußmühle" einfach davon. Der Verursacher touchierte am Montag zwischen 00.10 Uhr und 11.00 Uhr einen hinter einer Hecke gelegenen Zaun. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641//006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell