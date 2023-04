POL-GI: Kabeldieb schlägt zu+Raddiebstahl+Auseinandersetzung+Blutentnahme nach Unfallflucht+Ohne Fahrerlaubnis erwischt+Unfallfahrer kommt wieder zurück

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Gießen: Kabeldieb schlägt zu

Die Polizei sucht nach einem Metalldiebstahl von Montagabend in der Licher Straße nach Zeugen. Ein Unbekannter verschaffte sich gegen 18.15 Uhr Zugang zu einem ehemaligen Gebäude der Bergkaserne. Anschließend entwendete er offenbar daraus mehrere Kabel und flüchtete. Wieviel Kabel er entwendete, ist Bestandteil der Ermittlungen. Wem ist dort am Montagabend gegen 18.15 Uhr oder auch Tage zuvor eine verdächtige Person oder ein Fahrzeug aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Rad weg

Auf ein schwarzes Mountainbike hatte es ein Fahrraddieb am Ludwigplatz abgesehen. Der Unbekannte brach zwischen 20.00 Uhr am Montag (24.04.2023) und 05.10 Uhr am Dienstag (25.04.2025) das Schloss auf und machte sich mit dem etwa 400 teuren Bike des Herstellers Zündapp davon. Hinweise zum Dieb oder dem Fahrrad nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Auseinandersetzung am Berliner Platz

Nach einer Auseinandersetzung am Berliner Platz sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen befand sich am MOntag gegen 16.30 Uhr ein 16-jähriger Junge mit einer Freundin dort, als ein Unbekannter plötzlich auf den Jugendlichen aus bislang unbekannten Gründen einschlug. Er traf ihn am Hinterkopf, am Mund und versuchte ihn runterzudrücken. Der Unbekannte soll etwa 18 oder 19 Jahre alt sein und zirka 1,90 Meter groß. Er soll nach Angaben der Zeugen ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild und kurze braune Haare haben. Er trug einen weißen Hoodie und darüber eine Weste. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf dem Unbekannten geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Fernwald/A5: Blutentnahme nach Unfallflucht

Nachdem ein 50-Jähriger nach einem Unfall an der Autobahn 5 flüchtete, musste der Trunkenbold zur Blutentnahme mit auf die Polizeiwache. Der im Landkreis Gießen lebende Mann war am Montag gegen 21.30 Uhr mit seinem BMW auf der Autobahn 5 in Richtung Kassel unterwegs. Als er an der Ausfahrt Fernwald die BAB verließ, fuhr er im Kurvenbereich trotz Bremsmanöver geradeaus weiter. Anschließend kam er von der Fahrbahn auf den Grünstreifen und überfuhr ein Verkehrsschild. Die Ordnungshüter bemerkten bei dem Fahrer Alkoholgeruch. Er pustete 1,45 Promille. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Zudem kam der 50-Jährige mit einem Rettungswagen vorsorglich in eine Klinik. Dort erfolgte dann auch eine Blutentnahme. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 17.500 Euro.

Buseck: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und etwa 2.500 Euro Sachschäden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Bundesstraße 49. Ein 53-Jähriger war am Montag gegen 15.00 Uhr mit seinem Skoda in der Großen-Busecker-Straße unterwegs. Als er nach links in Richtung Gießen auf die Bundesstraße 49 einbog, stieß er mit dem Renault eines 88-Jährige zusammen. Der 88-Jährige und eine 81-jährige Insassin aus dem Skoda kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Grünberg: Dumm gelaufen ....

...ist es offenbar für eine Autofahrerin, nachdem sie die Polizeiwache in Grünberg verließ. Die Dame war Anfang dieser Woche aufgrund von mehreren Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bei den Grünberger Kollegen zur Vernehmung. Sie räumte die Taten nicht ein und verließ die Wache. Anschließend ging sie zu ihrem etwa 250 Meter entfernt geparkten Fahrzeug, stieg ein und fuhr los. Nachdem die Ordnungshüter die Unbelehrbare stoppten, beschlagnahmten sie ihr Fahrzeug. Nun muss sich die Frau erneut in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis für ihr Handeln verantworten.

Buseck: Erst geflüchtet, wieder zurückgekommen...dann festgenommen

Die Fahrt eines berauschten Autofahrers endete mit einem Verkehrsunfall sowie einer Blutentnahme auf der Polizeiwache. Ein 55-Jähriger stieß am Dienstag gegen 02.50 Uhr offenbar infolge seiner Alkoholisierung im Köhlerweg gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Der Fahrer stieg aus, versuchte die Unfallspuren zu verwischen und sammelte seinen beschädigten Außenspiegel wieder ein. Zeugen beobachteten währenddessen den Verkehrsunfall und informierten die Polizei. Der 55-Jährige stieg wieder in sein Fahrzeug und fuhr wenige Meter weiter, gefolgt von einer Zeugin. Nachdem das Fahrzeug offenbar nicht mehr fahrbereit war, versuchte er das Auto anzuzünden. Er schaffte es glücklicherweise nicht und ging zu Fuß zum Unfallort zurück. Dort konnte ihn dann eine Polizeistreife festnehmen. Der Fahrer war augenscheinlich alkoholisiert. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Auf der Polizeiwache musste der 55-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Schäden an den Fahrzeugen werden auf etwa 4.500 Euro beziffert.

Gießen: Nissan beschädigt

3.500 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Nissan nach einer Unfallflucht zwischen Sonntag (16.April) 10.45 Uhr und Donnerstag (20.April) 5.00 Uhr in der Karl-Keller-Straße. Als die Besitzerin zu ihrem weißen Micra zurückkam, war dieser an der Heckstoßstange beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

