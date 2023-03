Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fünfstellige Summe an Betrüger übergeben - Polizei warnt erneut vor Anrufen - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Bereits gestern (28.02.2023) haben wir über einen erfolgreichen Betrug berichtet, der mit einer Geldübergabe auf dem IKEA-Parkplatz in Siegen endete. Die Meldung gibt es hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5451887

Am gestrigen Dienstag (28.02.2023) riefen Betrüger erneut zahlreiche Menschen in Siegen-Wittgenstein an. Besonders betroffen war der Raum Hilchenbach/Netphen. In einem Fall konnten die Täter erneut eine hohe Summe Bargeld erbeuten.

Eine Seniorin aus Hilchenbach erhielt am frühen Nachmittag einen Anruf. Dort wurde der Dame mitgeteilt, dass die Tochter schwer an Corona erkrankt sei und ein wichtiges Medikament benötige, welches aus der Schweiz eingeflogen werden müsse. Das Medikament solle 40.000 Euro kosten.

Die Frau glaubte die Geschichte, wurde danach zum Siegerlandflughafen gelotst, wo sie eine fünfstellige Summe Bargeld an einen unbekannten Mann übergab. Der Abholer konnte unerkannt fliehen.

Das Kriminalkommissariat 2 in Siegen hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet nochmals dringend:

- Legen Sie bei betrügerischen Anrufen sofort auf und rufen Sie die 110. - Die Polizei wird Sie am Telefon nicht nach Vermögenswerten fragen. - Übergeben Sie kein Geld oder Schmuck an fremde Menschen.

