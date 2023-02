POL-SI: Nach Schockanruf erfolgte Geldübergabe auf IKEA-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Hilchenbach-Grund (ots) - Ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 508 in Grund sorgte am Samstagmittag (25.02.2023) für fünf Verletzte. Ein 56-jähriger Mann war gegen 13:06 Uhr im Ortsteil mit seinem VW Up in Richtung Lützel unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam er auf schneebedeckter Fahrbahn nach links von seiner Fahrspur ab. Er geriet anschließend in ...

mehr