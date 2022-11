Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person; Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagabend, gegen 17.35 Uhr in der Mannheimer Straße in Schwetzingen, bei der eine Pkw Fahrerin einer Motorradfahrerin die Vorfahrt nahm. Die 16-jährige Motorradfahrerin sowie ihre 17-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, meldet sich bitte bei dem zuständigen Polizeirevier Schwetzingen unter Telefonnummer: 06202 2880

