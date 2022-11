Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Nach Fahrzeugbrand ist die Brandursache weiterhin unklar - Polizei sucht Zeugen - Pressemeldung Nr. 3

Heidelberg (ots)

Nachdem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Wieblinger Weg ein Fahrzeug vollständig ausbrannte und ein weiteres, in der Nähe geparkte Auto in Mitleidenschaft gezogen wurde, geht die Suche nach der Brandursache weiter. Gegen 00:40 Uhr bemerkte der Eigentümer selbst den Brand und verständigte sofort die Polizei. Trotz des schnellen Einschreitens der Feuerwehrleute, brannte der Peugeot vollständig aus. Es entstand Totalschaden. Ein in der Nähe geparkter Daimler-Benz wurde durch die Hitzeentwicklung nicht unerheblich beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.: 06221 1857-0 zu melden.

Links zur Ursprungsmeldung: http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5382724 http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5382732

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell