Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: medizinischer Notfall und Auffahrunfall auf der L550; Pressemeldung Nr. 2

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr kam es auf der L550 von Weiler kommend in Richtung Sinsheim zunächst zu einem medizinischen Notfall. Der betroffene Autofahrer fuhr daraufhin rechts in einen Feldweg und setzte selbstständig den Notruf ab. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte den Mann noch vor Ort. Hierbei kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau. Das Stauende lag zwischenzeitlich im Kurvenbereich, woraufhin es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen kam. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand lediglich geringfügig Sachschaden. Gegen 09:05 Uhr waren die medizinischen Maßnahmen abgeschlossen und die Unfallstelle geräumt.

