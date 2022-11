POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Aktuelle Verkehrsbehinderungen auf der L550 - Polizei-und Rettungskräfte im Einsatz; Pressemeldung Nr. 1

Heidelberg (ots) - Nach dem Pkw-Brand im Wieblinger Weg in Heidelberg sind die Einsatzmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei vor Ort beendet. Durch den Brand wurde ein weiteres geparktes Fahrzeug beschädigt, der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Warum der Pkw in Brand geriet ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Max Koch - sPvD Telefon: 0621 174-1111 ...

