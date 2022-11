POL-MA: Heidelberg - Pkw im Vollbrand, Brand gelöscht - PM 2

Heidelberg (ots) - Derzeit kommt es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Heidelberg im Wieblinger Weg. Aus bislang unbekannter Ursache geriet dort ein Pkw in Vollbrand. Die Löscharbeiten laufen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Max Koch - sPvD Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de ...

mehr