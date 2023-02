Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Schwimmbad - Täter entwendet Trinkgeld #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Ein Einbrecher ist am späten Abend des 23.03.2023 gegen 23:15 Uhr in ein Familienbad in Neunkirchen eingedrungen. Nach ersten Ermittlungen ist bekannt, dass er Kleingeld aus der Trinkgeldkasse entwendete und mehrere Räume durchsuchte. Das zuständige Kriminalkommissariat 5 der Siegener Polizei sucht nun Zeugen, die den Täter gesehen haben könnten. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Täter wie folgt aussehen: männlich, ca. 170 - 180 cm groß, schlanke Statur, dickere Jacke mit Fellkragen an der Kapuze. Hinweise werden unter der Rufnummer 0271/7099-0, entgegen genommen.

