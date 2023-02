Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Erneute Brandstiftung in Bad Berleburg eher unwahrscheinlich - Polizei gibt erste Erkenntnisse bekannt #polsiwi

Bad Berleburg - Raumland (ots)

Am Mittwoch (22.03.2023) kam es zu einem Scheunenbrand in Bad Berleburg-Raumland. In den frühen Morgenstunden hatte hier der Dachstuhl einer Scheune gebrannt. Zwei Tage zuvor war die Scheune bereits durch einen Brand im Dachbereich in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt bezüglich des Brandes vom Montag wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung.

Beim zweiten Brand am Mittwoch haben die bisherigen Ermittlungen keine konkreten Anhaltspunkte für eine erneute vorsätzliche Tat ergeben. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass sich der zweite Brand aufgrund des ersten Feuers erneut entfacht hat. Trotz der Löscharbeiten der Feuerwehr kann nicht ausgeschlossen werden, dass möglicherweise ein noch vorhandenes Glutnest letztendlich zu einem erneuten Auflodern der Flammen führte. Die Ermittlungen dauern noch weiter an. Unter anderem erfolgt noch eine Brandschuttbegutachtung.

Die Polizeiwache Bad Berleburg hatte nach dem ersten Brand vom Montag die Bestreifung des Bereiches Raumland verstärkt. Diese Präsenz wird auch nach Bekanntwerden der neuen Ermittlungsergebnisse weiter fortgeführt.

