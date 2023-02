POL-SI: Einbruch in Vereinsheim - Täter brechen Automaten auf #polsiwi

Siegen (ots) - In der Siegener Innenstadt ist es am 21.03.2023 in der Nacht zu einem Einbruch in eine Pizzeria gekommen. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zugang zum Objekt in der Sandstraße verschafft, dort mehrere Räume durchsucht und Schließfächer aufgebrochen. Sie stahlen die Trinkgeldkasse und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die ...

mehr