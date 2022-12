Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Ältere Menschen im Visier von Dieben oder Räubern

Duisburg (ots)

In vier Fällen haben Unbekannte im Laufe des Mittwochs (7. Dezember) ältere Menschen bestohlen oder überfallen. Die Einzelheiten:

Wedau:

An der Straße Zu den Eichen verwickelte ein Täter gegen 10:15 Uhr eine Seniorin (83) an ihrer Haustür in ein Gespräch. Schließlich drängte er sie ihn hineinzulassen. Als er wieder verschwunden war, fehlte die Schmuckschatulle der Frau. Der Mann war etwa 30 Jahre alt, hatte einen Stoppelbart, trug eine braune Strickmütze und hatte eine Einkaufstüte bei sich.

Röttgersbach:

Ein Unbekannter gab sich gegen 14:15 Uhr an der Haustür einer 87-Jährigen an der Oldenburger Straße als Wasserwerker aus. Er behauptete, eine kaputte Leitung prüfen zu müssen und verschaffte sich so Zugang zur Wohnung. Als er verschwunden war, fehlte auch die Geldbörse der Frau samt Bargeld. Der Mann war etwa 1,70 Meter groß und trug dunkle Handwerkerkleidung.

Friemersheim:

Am Erlinghagenplatz gaben drei Frauen gegen 14:30 Uhr vor, einer 89-Jährigen beim Tragen ihrer Einkäufe helfen zu wollen. Stattdessen griffen sie in die Tasche der Frau und stahlen einen Umschlag mit einer größeren Summe Bargeld. Eine der Täterinnen soll etwa 60 Jahre alt, 1,50 Meter groß und stämmig gewesen sein. Sie war schwarz gekleidet und hatte dunkle kurze Haare.

Huckingen:

Gegen 16:30 Uhr fand ein 83-Jähriger seine 89-Jährige Lebensgefährtin in ihrer Wohnung an der Albert-Schweitzer-Straße mit einer blutenden Kopfwunde auf. Da auch die Geldbörse der Frau verschwunden war, schließt die Kripo einen möglichen Raub nicht aus. Die Frau kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugen, die Hinweise zu einem der oben beschriebenen Fälle geben können, werden gebeten, sich unter 0203 2800 bei der Polizei zu melden. Die Fälle aus Wedau, Röttgersbach und Friemersheim bearbeitet das Kriminalkommissariat 32, den Fall aus Huckingen das Kriminalkommissariat 13.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell